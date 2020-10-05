Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле вручили награды педагогам региона. Сегодня, в День учителя, представителей профессии чествовали в администрации области.

Наград удостоились работники образования лучшие в своем деле. Это победители конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", а также наставники Национального чемпионата по стандартам WorldSkills, преподаватели техникумов и вузов, сотрудники школ искусств и творческих центров.

- Ваши педагогические достижения вызывают искреннее восхищение. Поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за добросовестный труд, за искреннюю любовь к детям, стремление вырастить из каждого юного орловца – личность, достойного гражданина и патриота малой родины и нашей великой России, - поздравил педагогов губернатор Андрей Клычков.