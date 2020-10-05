Орловец попал под статью за фиктивную прописку для иностранцев Фото: Архив "КП"

В Орле желание «помочь» двум иностранцам с пропиской подвело 56-летнего мужчину. Он стал фигурантом уголовного дела за фиктивную постановку на учет в своем доме.

Полицейские установили, что орловец изначально знал, что граждане другого государства не собираются жить в принадлежащем ему частном доме.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ведется предварительное расследование. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отметим, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до трех лет.