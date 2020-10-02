Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 2 октября

Данные оперативного штаба Орловской области

На 2 октября 2020 года в Орловской области подтверждено еще 65 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения болезни по районам и населенным пунктам.

За сутки наибольшее число случаев заражения COVID-19 выявлено в городе Орле: заболело 33 человека. В Орловском районе и Ливенском заразилось по 6 человек, по 4 в Малоархангельском и Свердловском районах, 3 в Залегощенском, 2 в Колпянснком, по 1 заболевшему выявлено в Новодеревеньковском, Покровском, Глазуновском, Троснянском, Дмитровском, Кромском и Урицком районах.

В целом картина складывается следующая. За месяцы пандемии в Орле заразилось 4335 жителей, в Орловском районе 985, в Мценском районе 654, в Ливенском 615, в Урицком 309, в Болховском 246, в Дмитровском 146, в Новодеревеньковском 140, в Хотынецком 111, в Кромском 110, в Свердловском 108, в Покровском 102.

Районы, в которых коронавирусом заболело меньше ста человек: Верховский - 91, Малоархангельский - 90, Залегощенский - 87, Новлсильский - 82, Глазуновский и Должанский - по 74, Шаблыкинский - 71, Колпнянский - 69, Знаменский - 66, Троснянский - 49, Сосковский - 40, Краснозоренский - 31, Корсаковский - 22.

Мы следим за развитием ситуации.