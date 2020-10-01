Андрей Клычков показал, как продвигается проект «Голубь Кантемира»

Проект "Голубь Кантермира" в Дмитровске должны реализовать до конца октября 2020. Фото: Портал Орловской области

Губернатор Орловской области рассказал и показал, как идет благоустройство территории Дмитровска, выигравшего Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды. Подрядчик обещает завершить работы досрочно, уже в конце октября 2020 года.

"Голубь Кантермира" в Дмитровске. Фото: Портал Орловской области

По словам Андрея Клычкова, благоустройство идет полным ходом и после его окончания город сильно преобразится.

"Голубь Кантермира" в Дмитровске. Фото: Портал Орловской области

- Здесь появится единое, гармоничное и многофункциональное пространство с опорой на историю, с учетом современных тенденций и с комфортом для людей, - подчеркнул глава региона.

Напомним, работы ведутся в сквере Дмитрия Кантемира, на площади перед Домом культуры и бульваре (фрагмент пешеходной части Социалистической улицы). Общая стоимость работ 45 миллионов рублей (средства федерального гранта).

"Голубь Кантермира" в Дмитровске. Фото: Портал Орловской области (эскиз проекта)

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, устанавливают опоры освещения, бордюры и малые архитектурные формы. Кроме того, ведется облицовка фасадов домов.