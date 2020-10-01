В Орле работник ювелирной мастерской получил срок за крупную кражу Фото: Архив "КП"

В Орле вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда. На скамье подсудимых оказался местный житель, обокравший ювелирную мастерскую и прикарманивший украшения на 600 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела известно, что орловец работал в мастерской по договору на профессиональное обучение в течение нескольких месяцев в 2019 году.

За кражу мужчине дали два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком еще два года. Кроме того, ему предстоит 20400 рублей за оплату услуг адвоката и 72 тысячи рублей в счет возмещения расходов судебных экспертиз. В ходе судебного заседания воришка полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения преступления. В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.