В Орле драка между девушками привлекла внимание прокуратуры. Скриншот видео

Вчера, 30 сентября, орловские паблики обошло видео с дракой между двумя девушками-подростками в Северном районе. В этот же день прокуратура организовала проверку и готова дать оценку действий как самих участник драки, так и их родителям.

На кадрах съемки отчетливо видно, что девушки сцепились прямо на улице, на глазах своих сверстников. Кто-то при этом продолжает спокойно качаться на качелях, кто-то общается, обсуждая происходящее, а кто-то курит в сторонке. Разнимать девушек никто не спешит. Тем временем они, вцепившись друг другу в волосы, пинают друг друга ногами.

Процессуальной проверкой уже занимаются в отделе полиции №3 УМВД России по городу Орлу.

- Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль. Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также будет дана правовая оценка действиям или бездействию законных представителей подростков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.