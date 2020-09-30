На Октябрьской в Орле произошло серьезное ДТП

Последствия серьезного ДТП ликвидируют спецслужбы на Октябрьской улице
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Советском районе Орла произошло серьезное ДТП. На Октябрьской улице столкнулись иномарка и автобус, движение перекрыто.
Из-за ДТП перекрыто движение
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Авария произошла неподалеку от остановки "Завод Приборов", в службу спасения сигнал о происшествии поступил в 20.05. Сейчас на месте работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Как именно произошла авария, предстоит установить полицейским
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На данный момент известно, что участниками ДТП стала легковая иномарка "Опель" и маршрутный автобус "ПАЗ".
- Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Есть пострадавшие
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Информация обновляется.