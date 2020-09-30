Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область будет укреплять взаимоотношения с Индией. Сотрудничество планируется в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной промышленности, IT- технологий и других отраслях.

Сегодня состоялась посвященная взаимовыгодной дружбе региона и страны встреча, перспективы сотрудничества обсудили в областной администрации. В Орле побывали представители компании "Солтекс Групп", возглавил делегацию ее президент Кумар Маниш.

- Создана двусторонняя рабочая группа по взаимодействию Орловской области и республики Индия. Ее руководителем назначен заместитель губернатора Вадим Тарасов. В состав рабочей группы входят члены регионального правительства, представители компании "Солтекс Групп", а также Корпорации развития Орловской области, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Во время встречи представители обеих сторон отметили, что заинтересованы в сотрудничестве.