Три знака "Орел" на въезде в город привели в порядок

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле привели в порядок знаки с названием города при въезде в областной центр. Рабочие обновили три въездных знака.

Обновлены объемные буквы на заездах со стороны Ливен (пересечение Ливенской улицы и Залегощенского шоссе), а также на Карачевском и Кромском шоссе.

- По информации специалистов управления коммунальным хозяйством, следующим этапом по обновлению "визитных карточек" города станет замена знаков на ул. Поселковой и Наугорском шоссе. Эти работы будут выполнены до 30 октября, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Обойдется ремонт в 5 миллионов рублей. Работу выполняют специалисты ПАО "МРСК Центр" — Орелэнерго.