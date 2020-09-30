Орловец получил 131 штраф за нарушение ПДД на сумму 200 тысяч рублей

Орловец получил 131 штраф за нарушение ПДД Фото: Архив "КП"

Житель Орла умудрился получить более 130 штрафов на сумму более 200 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения и не оплатить ни одного. Чаще всего мужчина попадался инспекторам ГИБДД за нарушение скоростного режима, а вот погашать задолженность он не спешил.

В итоге за взыскание долгов по административным штрафам и исполнительского сбора взялись судебные приставы. Они вынесли постановление о запрете на регистрационные действия на машину лихача. Вот тогда мужчина и забеспокоился.

- Для орловца принятые меры стали веским доводом для того, чтобы полностью погасить задолженность по административным штрафам и оплатить исполнительский сбор на общую сумму более 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.