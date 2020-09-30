Дело о многомиллионой растрате в "Орелсоцбанке" рассмотрит суд

В Орле суд рассмотрит дело о многомиллионной растрате в банке Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле суд рассмотрит дело о многомиллионной растрате в банке. Речь идет о хищении 670 миллионов рублей, похищенных топ-мегеджерами ОАО "Орелсоцбанка" 10 лет назад.

Как удалось установить следствию, в декабре 2010 года один из владельцев акций банка, являющийся членом совета директоров, собрал вокруг себя преступную группу. В нее вошел гендиректор организации и еще двое знакомых обеих фигурантов. Незаконным способом наваривались они в течение года.

- С декабря 2010 по декабрь 2011 они оформляли на подконтрольных им юридических и доверенных физических лиц заведомо невозвратные кредиты. Всего сообщниками было похищено более 670 миллионов рублей, принадлежащих банку, что привело к невозможности возмещения кредитной организацией гражданам их банковских вкладов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу (возбуждено и расследовалось которое по ч. 4 ст. 160 УК РФ - растрата, совершенная организованной группой, а особо крупном размере). Дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде.