В орловские социальные учреждения тепло поступит на следующей неделе

Первыми отопление запустят в детских садах и больницах со стационарами Фото: Архив "КП"

Во вторник, 29 сентября, состоялось еженедельное заседание Правительства Орловской области. Одной из главных повесток дня стало начало отопительного сезона. Его планируют начать уже на следующей неделе.

Глава региона Андрей Клычков поручил обеспечить запуск отопления к понедельнику, 5 октября, в учреждениях социальной сферы. Оговаривается также возможность более раннего запуска тепла в жилых домах.

Запуск отопительного сезона планируют организовать поэтапно: сначала в детских садах и в больницах с постоянным пребыванием пациентов, затем - остальные объекты здравоохранения и школы.

- По состоянию на 29 сентября техническая готовность отопительных систем объектов социальной сферы составляет 100%. К началу отопительного сезона готовы 359 школ, 261 детский сад и 512 объектов здравоохранения, - сообщил на заседании Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.