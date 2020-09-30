В Орле завоют электросирены: жителей просят не пугаться Фото: Архив "КП"

В пятницу, 2 октября, в Орле и райцентрах области завоют электросирены. Комплексную проверку системы экстренного оповещения населения будут проводить специалисты Главного управления МЧС России.

Сигналы будут срабатывать в первой половине дня в течение нескольких часов: с 10.30 до 12.30.

- Проверка проводится в плановом порядке для определения готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера. Жителей региона просим не паниковать, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.