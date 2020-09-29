В Орловской области сирота получила квартиру через шесть лет Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь подняли вопрос о квартирах для сирот. В Ливенском районе девушка, оставшаяся без родителей, только спустя шесть лет.

Орловчанка поставили на учет на получение жилья после смерти отца и матери в 2014 году. Однако по достижении 18-летнего возраста она так и не получила квартиру. Тогда девушка обратилась в прокуратуру.

- Была проведена проверка, после которой прокурор подал иск в суд о возложении на администрацию Ливенского района обязанности обеспечить сироту жилым помещением. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Решение суда уже исполнено, девушке предоставлена благоустроенная квартира.