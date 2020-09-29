В Орле заключат контракт на содержание кладбищ на сумму более 2 миллионов рублей

В Орле заключат контракт на содержание городских кладбищ Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловские городские власти готовятся заключить контакт на уборку и содержание кладбищ на общую сумму 2,167 млн рублей. Сделать это планируется в середине октября.

Подрядчиком станет индивидуальный предприниматель, который займется приведением в порядок Наугорского, Историко-мемориального, Троицкого, Крестительского, Лужковского, Афанасьевского, Иоанно-Богословского и Лепешкинского кладбищ.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в список работ по контракту включены: очистка территории, вывоз отходов, уборка общественных туалетов, посыпка песком проездов и пешеходных дорожек в зимний период.

Контакт должен быть выполнен до 30 декабря 2020 года.