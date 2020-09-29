В Орле ребенок попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Авария произошла вечером в Советском районе. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В Советском районе Орла ребенок попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Авария произошла накануне, 28 сентября.

13-летний мальчик переходил проезжую часть в районе дома №7А по улице Цветаева в начале семи часов вечера. В этот момент со стороны Наугорского шоссе ехала «Киа».

24-летний водитель попытался затормозить, но не успел остановить машину. Избежать столкновения с юным пешеходом не удалось.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.