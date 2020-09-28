Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жилой фонд и учреждения Орла готовы к старту отопительного сезона 2020-2021. На подготовку к периоду теплых труб ушло полумиллиарда рублей.

Подготовку к холодному периоду успешно прошли многоквартирные дома, а также школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. Выданы паспорта готовности к отопительному сезону.

- Бесперебойную работу обеспечат 238,3 км тепловых, 1 309,8 электрических и 1 372,9 газовых сетей, а также 325 котельных, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Также в городе есть 20 "брошенных" домов, без управляющих компаний. Ответственность за них взяло МУП "ЖРЭП" (з). Деньги на их подготовку были выделены из резервного фонда горадминистрации.

Дадут же тепло в квартиры после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не поднимется выше +8 градусов.