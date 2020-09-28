В Орле мотоциклист оказался в больнице после аварии

Авария произошла на перекрестке в районе автовокзала Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле мотоциклист оказался на больничной койке после дорожно-транспортного происшествия. Байк столкнулся с иномаркой на перкерестке в Заводском районе города.

Авария произошла на выходных. Во второй половине дня субботы - было начало пятого - 44-летняя женщина за рулем "Фольксвагена" ехала по Комсомольской улице со стороны Авиационной в сторону Карачевского шоссе. В районе автовокзала она выполняла левый поворот, на Карачевское. В этот момент навстречу ехал мотоцикл "Сузуки", за рулем которого был 44-летний мужчина. Автомобиль и байк столкнулись

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в областную клиническую больницу, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные в регионе полицейские зафиксировали 22 ДТП, 5 из которых с пострадавшими.