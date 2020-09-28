Орловцам расскажут откуда берутся деньги и как грамотно взять кредит

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В библиотеках Орла появились уголки финансовой грамотности. Здесь жители города смогут почерпнуть информацию о том, как грамотно взять кредит и не нарваться на "черных кредиторов", куда жаловаться, если банк нарушает права, как распознать фальшивые купюры и многое другое.

Материалы для изучения, как узко-направленные, так и в целом расширяющие кругозор, предоставил Банк России. Их можно изучить как на месте, то есть в самой библиотеке, так и забрать с собой.

- Несмотря на то, что многие из нас уже привыкли получать информацию из интернета, для некоторых людей по прежнему самым удобным способом изучения советов и рекомендаций по различным темам остаются брошюры и другие печатные материалы. Особенно это касается граждан старшего возраста, - рассказала Наталья Киселева, начальник экономического отдела орловского отделеания Банка России.

Уголки финансовой грамотности появились в следующих библиотеках: пушкинка, крыловка, библиотечно-информационный центр и библиотечно-информационный центр им. Еремина, библиотеки Тургенева, Лескова, Маяковского, Лермонтова, Андреева, Фета, Блынского, Рубцова, Перовского, библиотека филиал №6, юношеская библиотека филиал №8, а также детские библиотеки им. Горького, Гайдара и филиал №16.