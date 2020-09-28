Число преступлений среди несовершеннолетних на Орловщине сокращается

В 2020 году подростки все реже стали нарушать закон. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области подводят первые итоги по работе с несовершеннолетними в 2020 году. Статистика более чем положительная – преступности среди детей и подростков сократилась на 36%.

Об этом региональному редактору «Комсомольской правды» и члену Общественного совета при УМВД Ольге Супоневой поведал начальник отдела организации деятельности УУП и ПДН УМВД полковник полиции Александр Калинин.

В беседе, прошедшей в рамках акции «Гражданский мониторинг», он пояснил, что снижение преступности начало наблюдаться еще с января и не связано с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Главное здесь, как пояснил Александр Калинин, профилактика в молодежной среде.

- В настоящее в штате ПДН находится 58 сотрудников. Инспекторы проводят профилактические мероприятия и предупреждают правонарушения и преступления среди несовершеннолетних. Отмечу, что в этом году сохранилось и число тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков, - добавил в беседе с редактором «КП-Орел» Александр Калинин.