Коронавирус в Орловской области: стимулирующие выплаты получает почти 4 тысячи медиков

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области стимулирующие выплаты в связи с коронавирусом получает почти 4 тысячи медиков. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Если называть точную цифру, то 3910 медицинским работникам выплачиваются стимулирующие. Перечислено врачам и другим медработникам, с момента старта начисления стимулирующих пособий, почти пол миллиарда рублей. Вот какие цифры называют власти в части заработных плат работников здравоохранения в период пандемии.

- Средняя заработная плата работников, получающих стимулирующих выплаты составила: врачей – 111 710,9 рублей, средний медперсонал - 60 196,0 рублей, младший медперсонал – 34 193,4 рублей, прочий персонал – 44 637,1 рублей, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Отмечается, что региональный депздрав контролирует своевременность зарплаты врачам в подведомственных медучреждениях.