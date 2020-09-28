Орловских школьников посвятили в кадеты-спасатели

20 шестиклашек стали кадетами-спасателями Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловских школьников приняли в кадеты. Навыками спасателей овладеют в ближайшие годы 20 учащихся Лавровской школы.

Один выпуск кадетов уже состоялся в этом учебном учреждении Орловского района, теперь приняли присягу еще два десятка старшеклассников. Будущие кадеты готовились к этому дню: репетировали строевой шаг, тренировались.

Новоиспеченные кадеты приняли присягу Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Профессия спасателя – нелегкая, но почетная, важная и необходимая. В этой профессии нужны грамотные и физически подготовленные люди. Поэтому ваша задача – хорошо учиться, постигать спасательное дело, – обратился к новоиспеченным кадетам Александр Костин, заместитель глава МЧС России по Орловской области.

Школьники получили удостоверения кадетов-спасателей и надели форму с символикой МЧС Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Школьники получили удостоверения кадетов-спасателей и надели форму с символикой МЧС. Ребята принесли клятву, пообещав быть достойными продолжателями дела спасателей.