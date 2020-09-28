В Орле топиарная фигура символа города покрылась дырами

Фото: infoorel.ru

В Орле разваливается топиарная фигура символа города. Орел, установленный в районе 909 квартала, покрылся дырами.

Фотоснимок находящейся в печальном состоянии фигуры опубликовало сетевое издание ИнфоОрел, в редакцию которого фото прислали читатели. На снимке видно, что спина топиарного орла провалилась, образовав отверстие, в котором отчетливо виден металлический каркас.

- Как рассказывали на пресс-конференции по поводу ее установки, фигуру необходимо ежегодно обрабатывать составом от гниения и противопожарной пропиткой, - пишет издание.