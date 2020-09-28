В Орле водитель на "Шкоде" сбил юного пешехода

Авария случилась в темное время суток Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Очередное ДТП с участием пешехода произошло в Орле в минувшие выходные. Легковая иномарка "Шкода" сбила подростка.

Авария произошла в Заводском районе города вечером в субботу, 27 сентября. Было около половины девятого, когда 29-летний водитель ехал за рулем "Шкоды" по Карачевскому шоссе со стороны Комсомольской улицы. В этот момент 14-летний парень решил пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Водитель допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пострадавший будет лечиться дома, госпитализация ему не потребовалась.