Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Под Орлом сгорела заброшенная ферма. Эксперты выясняют причины, по которым огонь разбушевался в постройке.

ЧП случилось в минувшую субботу, 27 сентября. Вечером, в шестом часу, спасателям позвонили очевидцы: полыхало неиспользуемое здание фермы в деревне Карпова Орловского района. Пожарные прибыли на место происшествия. Огонь побороли.

- В результате пожара частично выгорела кровля фермы. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В целом же за выходные на территории региона пожарным пришлось 97 раз выезжать на борьбу с пожарами.