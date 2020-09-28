В Орле состоится премьера спектакля "Набережная надежды"

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Орловский театра Тургенева готовит для жителей региона и его гостей премьеру спектакля. Постановка "Набережная надежды" оживет на сцене в октябре.

Действие разворачивается на юге, в курортном городке в не курортный сезон. Зритель увидит историю пяти женских судеб, разных и похожих одновременно, а главное - узнаваемых.

- Это удивительно добрая жизненная история о любви и о надежде, о том, что никогда не поздно стать счастливым и сделать шаг навстречу своей судьбе. Спектакль и для тех, кому есть, что вспомнить, и для тех, кто еще только начинает свой путь по «набережной надежды», - рассказывают в Орловском государственном драмтеатре им. Тургенева.

Премьера состоится на сцене Орловского театра кукол, так как здание драматического театра временно закрыто. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте театра. Отметим, что премьера пройдет при соблюдении ограничений по СOVID-19.

КОГДА? ГДЕ?

28 и 29 октября, 19.00

ул. Советская, 29

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