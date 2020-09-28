Орловец оставил одежду в раздевалке и остался без всего Фото: Архив "КП"

В Орле мужчина остался без одежды, обуви и мобильник. Сложив вещи в шкафчике в раздевалке одного из учреждений, он не подозревал, что это закончится визитом в полицию.

В отделе УМВД России по городу Орлу сразу же завили уголовное дело по статье «Кража». Начали искать похитителя, однако нашел его сам потерпевший.

На следующий день после происшествия мужчина шел по улице и увидел человека, которые был в раздевалке незадолго до исчезновения вещей. Он не дал ему уйти и вызвал полицейских. Затем незнакомца привезли в отделение, где информация о его причастности к краже подтвердилась.

- Полицейские установили, что 46-летний орловец в отсутствие владельца забрал его личные вещи. Мужчину допросили в качестве подозреваемого. В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.