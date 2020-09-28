Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 сентября

География новых случаев заболевания COVID-19 в Орловской области

В Орловской области на 28 сентября 2020 года количество случаев заражения коронавирусом среди жителей достигло 8458. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни.

В городе Орле подтверждено еще 31 случай заболевания COVID-19, еще 6 человек заболели в Ливенском районе, двое заболели во Мценском районе, по одному заболевшему в Орловском, Урицком, Залегощенском, Должанском, Шаблыкинском, Троснянском, Свердловском и Малоархангельском районах.

В целом картина выглядит следующим образом: продолжают лечение 1540 человек, выздоровели 6791 человек. География распространения COVID-19 следующая.

В настоящее время коронавирусная инфекция подтверждена у 4191 жителя Орла, 961 зараженный – в Орловском районе, 650 – в городе Мценске и Мценском районе, 403 – в Ливнах, 307 – в Урицком районе, 243 – в Болховском районе, 173 − в Ливенском районе, 144 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 105 – в Кромском районе, 102 – в Свердловском районе и 101 – в Покровском районе.

Менее сотни заболевших в Верховском районе (90 человек), в Малоархангельском районе (84), в Залегощенском районе (83), в Новосильском районе (82), в Должанском районе (74), в Глазуновском районе (73), в Шаблыкинском районе (71), Колпнянском районе (67), в Знаменском районе (66), в Троснянском районе (48), в Сосковском районе (39), в Краснозоренском районе (31) и в Корсаковском районе (21).

Мы следим за развитием ситуации.