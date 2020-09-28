В Орле директора автосалона осудили за махинации с продажей 85 машин

Директора автосалона в Орле осудили за махинации с продажей 85 машин Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор директору автосалона, ставшему участницу преступной группы. Вместе со своими подельниками руководитель фирмы разработал схему по обману орловцев, желающих продать свои машины.

На счету мошенников оказались 85 автомобилей. Автосалон предлагал свои услуги посредникам, забирал ключи документы, а потом продавал машины. Владельцы денег так и не получили.

В июле 2020 года в Заводском районном суде директора автосалона «Автопрестиж57» признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако с таким вердиктом он не согласился и просил пересмотреть дело.

- По мнению адвоката, судом первой инстанции было назначено чрезмерно суровое наказание. Однако суд апелляционной инстанции убедился, что наказание назначено в полном соответствии с требованиями закона и является справедливым и соразмерным содеянному. Приговор оставлен без изменения, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.