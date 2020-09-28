Орловчанка, устроившая поножовщину во время застолья, предстанет перед судом

Трагедия произошла в мае 2020 года . Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орле дело об убийстве 34-летнего мужчины передали в суд. На скамье подсудимых вскоре окажется местная жительница, ровесница убитого.

Трагедия произошла в мае 2020 года в квартире одного из многоквартирных домов в Заводском районе. Компания устроила застолье, выпивала, однако вскоре разгорелся конфликт. Женщина поругалась со своих знакомым. В какой-то момент слов не хватило и она схватилась за нож. От ранения в грудь мужчина скончался на месте.

Поняв, что совершила, орловчанка выбежала на улицу, выбросила нож и попыталась скрыться.

- Расследование уголовного дела по статье «Убийство» в отношении 34-летней жительницы города Орла завершено. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.