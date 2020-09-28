В Орловской области пьяный водитель протаранил на «ВАЗе» березу. Фото: региональной Госавтоинспекции.

В субботу, 26 сентября, езда в нетрезвом виде по ночной дороге едва не обернулась трагедией. 21-летний парень сел за руль «ВАЗа» и на скорости врезался в дерево.

Авария произошла в половину четвертого ночи в Кромском районе возле деревни Малая Драгунская (1 километр автодороги Кромы-Глинки). Молодой мужчина не справился с управлением и съехал с дороги.

К месту ДТП вскоре прибыли сотрудники 25-ой пожарно-спасательной части и Госавтоинспекции.

- Установлено, что молодой человек не имел прав вождения автомобиля и находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он получил телесные повреждения и доставлен бригадой скорой помощи в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.