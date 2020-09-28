Орловец отправится за решетку за жестокое убийство незнакомца. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле вынесли приговор 27-летнему убийце. Он зверски расправился с мужчиной, случайно попавшимся ему под руку, а вернее под ногу. Трагедия произошла ровно год назад в подвале одного из домов Московское шоссе

Изрядно подвыпив, молодой человек спустился в подвал и увидел там свою будущую жертву. 60-летний мужчина не смог справится с более сильным противником и упал на пол, а тот добил его ногами. Вскоре пострадавший скончался от полученных травм.

- В рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами проведен большой объем работы: были допрошены 12 свидетелей, проведены проверки показаний на месте с обвиняемым, свидетелями и очные ставки. Помимо этого, назначен и проведен целый ряд судебных экспертиз. В результате, собранные следователем доказательства легли в основу доказательственной базы, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Ближайшие девять с половиной лет орловец проведет в исправительной колонии строгого режима.