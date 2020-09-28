Орловский студент предстал перед судом за взятку проректору вуза Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых оказался 26-летний мужчина. В суд его привело желание сдать в своем вузе экзамен без проверки собственных знаний. Оно обошлось ему в 400 тысяч рублей и уголовное дело.

Инцидент произошел в одной из учебных организаций Орла еще в 2018 году. Тогда студент заглянул в кабинет проректора и предложил ей 29 тысяч рублей в обмен на положительные оценки в зачетке. В итоге этой историей заинтересовались в Следственном комитете.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Орловец признан виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по орловской области.