Коронавирус в Орловской области: проведено более 183 тысяч исследований

Почти в 14% проб нашли антитела к инфекции Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают исследования по выявлению коронавирусной инфекции и антител к ней. Работу проводят пять государственных медицинских организаций и еще четыре частные.

Основная масса материала проходит исследования в Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области. Здесь проведено уже свыше 103 тысяч исследований.

Городской больнице Боткина провели 18 тысяч исследований, НКМЦ им Зинаиды Круглой – более 12 тысяч, в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД– свыше 14 тысяч, на станции переливания крови – 2,6 тысяч, а противотуберкулезном диспансере – 8 тысяч.

- На территории области проведено более 16,5 тысяч серологических исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции. По результатам исследований антитела выявлены в 13,8% случаях, - сообщает пресс-службе Правительства Орловской области.