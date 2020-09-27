Сильный ветер и дожди: в Орловской области похолодает

Теплая погода, целую неделю радовавшая жителей Орловской области, уступит место осенней прохладе Фото: Ольга СУПОНЕВА

Теплая погода, целую неделю радовавшая жителей Орловской области, уступит место осенней прохладе. По прогнозам синоптиков, на регион надвигаются ветра и дожди. Публикуем прогноз погоды на будущую неделю.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 28 сентября в Орле пасмурно. В ночное время ожидается дождь, днем без осадков. Температура ночью +9 градусов, днем разогреется до +16..+21. Ветер юго-восточный 5 м/с, временами порывы до 13 м/c. Давление 750 мм рт.ст.

Во вторник 29 сентября вновь пасмурно, осадков не предвидится. Температура воздуха от +11 в ночное время до +11 градусов днем. Ветер юго-восточный 5 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В среду 30 сентября выглянет солнце, без осадков. Термометры покажут +10 ночью, днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер сменит направление на восточное, скорость 7 м/c. Давление 746 мм рт.ст.

В четверг 1 октября облачно, без дождя. Термометры вновь покажут от +10 до +20 градусов, ветер сохранит направление и скорость, давление на прежнем уровне.

В пятницу 2 октября будет пасмурно, прогнозируется небольшой дождь. Температура +9...+18, ветер юго-восточный 6 м/с, давление 746 мм рт.ст.

В субботу 3 октября, по предварительным прогнозам, облачно, ночью дождь, днем без осадков. Термометры покажут +9 ночью и до +19 днем. Ветер юго-восточный 5 м/c, давление 748 мм рт.ст.

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