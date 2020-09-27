Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сильный ветер и дожди: в Орловской области похолодает

Публикуем прогноз погоды с 28 сентября по 3 октября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Теплая погода, целую неделю радовавшая жителей Орловской области, уступит место осенней прохладе

Теплая погода, целую неделю радовавшая жителей Орловской области, уступит место осенней прохладе

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Теплая погода, целую неделю радовавшая жителей Орловской области, уступит место осенней прохладе. По прогнозам синоптиков, на регион надвигаются ветра и дожди. Публикуем прогноз погоды на будущую неделю.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 28 сентября в Орле пасмурно. В ночное время ожидается дождь, днем без осадков. Температура ночью +9 градусов, днем разогреется до +16..+21. Ветер юго-восточный 5 м/с, временами порывы до 13 м/c. Давление 750 мм рт.ст.

Во вторник 29 сентября вновь пасмурно, осадков не предвидится. Температура воздуха от +11 в ночное время до +11 градусов днем. Ветер юго-восточный 5 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В среду 30 сентября выглянет солнце, без осадков. Термометры покажут +10 ночью, днем воздух прогреется до +20 градусов. Ветер сменит направление на восточное, скорость 7 м/c. Давление 746 мм рт.ст.

В четверг 1 октября облачно, без дождя. Термометры вновь покажут от +10 до +20 градусов, ветер сохранит направление и скорость, давление на прежнем уровне.

В пятницу 2 октября будет пасмурно, прогнозируется небольшой дождь. Температура +9...+18, ветер юго-восточный 6 м/с, давление 746 мм рт.ст.

В субботу 3 октября, по предварительным прогнозам, облачно, ночью дождь, днем без осадков. Термометры покажут +9 ночью и до +19 днем. Ветер юго-восточный 5 м/c, давление 748 мм рт.ст.

Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.