Житель Орла стащил аккумуляторы с фуры и попал под уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража" Фото: Архив "КП"

Житель Орла попал под уголовное дело за кражу аккумуляторов с большегруза. Теперь мужчине придется отвечать за свой поступок перед законом.

В полицию обратился водитель фуры. Он рассказал, что автомобиль "МАН" был припаркован в районе 909 квартала и в один день мужчина не обнаружил аккумуляторов в машине. Ущерб составил примерно 20 тысяч рублей. Оперативники взялись за розыск возможного вора и вскоре им удалось выйти на его след. Под подозрение попал 34-летний местный житель.

- Злоумышленник при помощи инструмента извлек аккумуляторные батареи из отсека транспортного средства, погрузил их в свой автомобиль и перевез на территорию Орловского района. Похищенным имуществом гражданин распорядиться не успел – аккумуляторные батареи изъяли полицейские. Мужчина признался в совершении противоправного деяния, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Дожидаться суда орловец будет под подпиской о невыезде.