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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: болезнь протекает бессимптомно у 26% пациентов

Глава регупавления Роспотребнадзора Александр Румянцев рассказал о ситуации с COVID-19
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области у 26% пациентов, заболевших коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно

В Орловской области у 26% пациентов, заболевших коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области у 26% пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19, болезнь протекает бессимптомно. Об этом рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

При этом у 21,2% пациентов диагностирована внебольничная пневмония, а у большинства - 52,8% - есть все признаки ОРВИ. В целом же за неделю в регионе снизилось число выявленных у орловцев внебольничных пневмоний (201 случай к 257 за неделю до этого), однако пациентов с пневмонией и коронавирусом напротив стало больше (на 2 случая).

- Среди заболевших новой коронавирусной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний у граждан в возрасте 30-49 лет составляет 19,1%, граждан в возрасте 50-64 года - 39,8%, граждан в возрасте 65 лет и старше – 37,7%, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области Александра Румянцева.