В Орле завершился ремонт еще трех дворов

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле еще три двора прошли приемку после ремонта. Выполненную работу одобрила комиссия.

Речь идет о дворовых территориях на Московском шоссе, это дома №15, 15а и 17. В целом из запланированных 67 дворов, которые должны привести в порядок в 2020 году, отремонтировали и приняли 59 территорий.

- Оставшиеся восемь территорий приемочная комиссия, в состав которой входят представители управления капитального строительства, управления градостроительства администрации, управляющих компаний, депутаты и жители, проверит на следующей неделе, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".