Фото: пресс-служба облсовета

В Орловской области открыли памятник участникам Великой Отечественной войны. Обновленный монумент предстал жителям Урицкого района.

Памятник расположился в поселке Гагаринский. Он представляет собой скульптурную композицию со статуями воинов и мемориальной доской, на которой запечатлены имена 262 местных жителей, не вернувшихся домой с фронтов войны.

На открытии присутствовали местные жители, представители районной власти, регионального парламента.

- Ремонт памятника финансировался за счет федеральных средств в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы". На ремонтные работы было выделено 250 тысяч руб, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского областного Совета.