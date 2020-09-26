Орловцы могут подать заявление о банкротстве через МФЦ Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы могут подать заявление о банкротстве через МФЦ. Соответствующие поправки в законе вступили в силу с 1 сентября 2002 года.

С указанного числа должник может объявить себя банкротом без суда и финансового управляющего. Объявить себя банкротом могут орловцы, чей долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей и в случае, если против них нет исполнительных производств. В МФЦ рассмотрят заявление, а далее информация будет внесена в единый реестр сведений о банкротстве. С этого момента штрафы, пенни и иные надбавки за долги перестанут начисляться.

- С начала 2020 года уже 482 орловца признали себя банкротами. В сравнении с таким же периодом прошлого года количество орловцев-банкротов увеличилось на 63% (по состоянию на 1 октября 2019 года банкротами было признано 295 орловцев), - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.