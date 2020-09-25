На заседании горсовета в Орле спорили из-за количества замов председателя

Сегодня, 25 сентября, в администрации Орла кипели нешуточные страсти. Первое заседание обновленного городского совета едва не превратилось в балаган из-за неутихающих споров вокруг назначения председателя и его замов.

Спустя несколько часов горячей дискуссии и тайного голосования нового, а вернее уже старого главу городской думы утвердили. Пост по-прежнему остался за Василием Новиковым.

Однако затем народные избранники перешли к вопросу о заместителях и вновь с трудом смогли найти общий язык. Дело в том, что председатель горсовета официально имеет четырех замов.

Ряд новоизбранных депутатов посчитали такое количество необоснованным, ссылаясь на то, что нужно ужимать штат и экономить бюджетные деньги. Звучали предложения оставить только одного заместителя на платной основе, а остальных перевести на безвозмездную работу.

В итоге было решено оставить двоих на платной постоянной основе (Владимир Негин и Иван Дынкович) и двоих на непостоянной (Сергей Себякин и Владимир Строев).