На трассе под Орлом насмерть разбился мотоциклист

Водитель скончался до приезда скорой Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области погиб водитель мотоцикла. Двухколесный транспорт слетел с дороги, у водителя не осталось шансов выжить.

Авария произошла накануне, 24 сентября, в девятом часу вечера. Мужчина ехал за рулем мотоцикла "ИЖ", как пояснили в полиции - незарегистрированного.

- Водитель следовал по автодороге "Глазуновка-Тросна-Гремячево", в районе 2 км, не справился с управлением, допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В общей сложности за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий.