Коронавирус в Орловской области: принимать жителей чиновники будут дистанционно

Общение представителей власти с гражданами будут проходить в режиме видеоконференции Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области чиновники возобновят прием граждан по личным вопросам, правда в дистанционном формате. Теперь рассказать о своих проблемах представителям власти орловцы смогут в режиме видеоконференции.

Прием жителей решено возобновить с 1 ноября 2020 года, при этом будут соблюдаться все меры безопасности по COVID-19. Такое решение принято оперативным штабом региона.

- Формат приема предусматривает присутствие должностного лица, а также приглашенных к участию в приеме лиц, на своих рабочих местах, при этом заявители, проживающие не в областном центре, будут находиться в помещении администрации муниципального района либо городского округа по месту проживания. В ходе приема планируется подключение руководителя и всех должностных лиц, участвующих в приеме, к видеоконференции с поочередным приглашением и подключением заявителей согласно списку предварительной записи, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Для тех, кто проживает в Орле, отведут кабинет в здании обладминистрации, принимающий чиновник при этом будет находиться на своем рабочем месте. При этом на входе орловцам измерят температуру, руки нужно будет обработать антисептиком и надеть маску.