В Орле дорожники завершают работу по нанесению разметки

Фото из архива "Комсомолки" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле подходит к завершению обновление дорожной разметки. Рабочие завершают второй этап ее нанесения на асфальт.

В общей сложности в этом сезоне дорожных работ на улицах областного центра должно появиться больше 30 тысяч квадратных метров новой разметки. Наносят ее специальной краской, либо же термоластиком.

- Использовать его можно только в сухую погоду при температуре не ниже +10°С. Этот вид работ в самом разгаре: подрядчик обновил уже треть от заявленного объема, - рассказывают о ходе работ в пресс-службе администрации Орла.

По контракту, новая разметка появится на 108 улицах Орла. Работа полностью завершится к 1 октября.