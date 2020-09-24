Росгвардейцы задержали орловца, разбившего окно в супермаркете. Фото пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Накануне в Заводском районе Орла задержали мужчину, пытавшегося обокрасть сетевом продуктовый супермаркет на улице Гагарина. 41-летний воришка успел разбить окно, но вынести товар не успел.

Около десяти часов вечера «тревожный» сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны. Наряд Росгвардии выехал на место, где и был замечен горе-похититель.

- Мужчина не предпринял попыток скрыться и подтвердил, что именно он разбил стекло в пластиковом окне магазина. Однако проникнуть внутрь с целью совершения хищения ему не удалось. Сотрудники Росгвардии передали орловца в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.