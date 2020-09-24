Необоснованный отказ в соцзащите: в Орле ветеран добился льгот через суд

В Орле ветеран боевных действий добился льгот через суд Фото: Архив "КП"

В Орле прокуратуре Заводского района пришлось подключиться к решению спорной ситуации между соцзащитой и ветераном боевых действий. Мужчина просил назначить ему ежемесячную компенсацию расходов на коммунальные услуги, а в ответ услышал: «отказано».

Однако довольствоваться отказом орловец не стал и обратился за помощью в прокуратуру. В ведомстве подтвердили, что подобный ответ был необоснованным и нарушал требования законодательства.

- Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. предусмотрена Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Орловской области «О социальной поддержке ветеранов в Орловской области». В данном случае в отказе прослеживается нарушение социальных прав ветерана боевых действий, - пояснили «КП» в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании за ветераном боевых действий права на получение компенсации. Судом они удовлетворены в полном объеме.