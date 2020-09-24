В сентября на ремонт орловских дорог вложили еще 208 миллионов рублей
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орловской области за сентябрь еще 208 рублей направлено на ремонт дорог. За эти деньги положат новый асфальт на нескольких участках.
Дополнительное финансирование поможет привести в порядок переулок Межевой в Орле и территорию парковки и тротуар близ храма Михаила Архангела, дорогу между деревнями в Малоархангельском районе (Первая Ивань – Цуриково), проезды на дороге Орел-Болхов в Орловском районе, дорогу в деревне Филатово Залегощенского района, а также парковку и проезд к храма у деревне Ретяжи Кромского района.
В целом же, по информации пресс-службы Правительства Орловской области, на дорожный ремонт в 2020 года в регионе направлено почти полторы миллиарда рублей. Больше 636 миллионов при этом - финансирование в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".