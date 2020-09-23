Правительство Орловской области: количество безработных устойчиво снижается

В Орловской области наметилось снижение числа безработных Фото: Архив "КП"

Впервые с конца весны в Орловской области наметилось снижение числа безработных. Почти полгода количество оставшихся без постоянного заработка увеличилось. Однако Правительство региона дало позитивный прогноз: наметились устойчивые положительные тенденции.

За последний месяц работу смогли найти 357 человек. Таким образом, количество официально зарегистрированных безработных снизилось с 13тысяч 212 человек до 12 тысяч 855. Власти объясняют это успехами в реализации госпрограммы по содействию трудоустройства.

- Работодателям гарантируется возмещение расходов на частичную оплату труда при организации оплачиваемых общественных работ. Кроме того, предусматривается возмещение расходов работодателю при организации временной занятости для сотрудников, находящихся под риском увольнения. На эти меры поддержки трудоустройства выделено 21,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

До конца года на общественные работы планируют трудоустроить более 320 безработных, а на временные работы - 125 работников, находящихся под риском увольнения.