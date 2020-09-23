Орловец обокрал магазин прямо на глазах продавцов Фото: Архив "КП"

В Мценске 24-летний парень попался на открытом грабеже. Молодой человек забрался в магазин и на глазах продавцов стал выносить товар. Его попытались остановить, но воришка смог улизнуть. Правда, ненадолго.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию, где было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре похитителя нашли и допросили в качестве подозреваемого.

Теперь орловцу грозит наказание в виде обязательных, исправительных, принудительных работ, а также ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

- Молодому человеку избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.