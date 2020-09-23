При торможении автобуса в Орле пострадала пассажирка Фото: Архив "КП"

В понедельник, 22 сентября, в Заводском районе Орла в рейсовом автобусе получила травмы одна из пассажирок. Инцидент произошел в районе 12 часов дня.

Автобус «ПАЗ» под управлением 29-летнего водителя ехал по Комсомольской улице в сторону улицы Розы Люксембург. В районе дома №53 машина резко затормозила. В этот момент 53-летняя женщина не смогла удержать равновесие и упала в салоне автобуса. С места происшествия ее увезли на Скорой в больницу.

- В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу Семашко. После медицинского осмотра она была отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.